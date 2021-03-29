Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщил "Стране", что традиционное заседание фракции перед внеочередным заседанием Рады не состоится из-за карантина.

"Локдаун в Киеве. Нельзя собираться большими группами", — сообщил Корниенко.

Также Корниенко сообщил, что сегодня на заседании комитета по вопросам внешней политики, готовят проект постановления по поводу ситуации на Донбассе.

"Готовят проект постановления. Понятно, что если это международный комитет, то это будет об обращении к другим странам. В первую очередь, к партнерам по Нормандском формату насчёт немедленного вмешательства в ситуацию, которая имеет признаки эскалации. И явно нарушает перемирие, которые длилось длительное время", — отметил Корниенко.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что во вторник, 30 марта, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, народные избранники рассмотрят тринадцать вопросов.

Как сообщалось, завтра Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе.

В конце прошлой недели четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника. "Страна" подробно разбиралась в причинах эскалации военного конфликта.