В Донецкой области завершили подсчет бюллетеней. Победил Андрей Аксенов. Фото: "Украинская правда"

Подсчет голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области подошел к концу.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным сайта, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.

Голоса в первой пятерке распределились следующим образом:

  1. Андрей Аксенов, политическая партия "Порядок" - 65,46%
  2. Валентин Рыбин, политическая партия "Партия Шария" - 13,00%
  3. Юлия Кузьменко, политическая партия "Европеская солидарность" - 6,69%
  4. Виктория Шилова, политическая партия "Держава" - 4,08%
  5. Андрей Бондаренко, политическая партия "Слуга народа" - 3,02%

Результаты подсчета 100 процентов бюллетеней. Данные с сайта ЦИК

Результаты подсчета 100 процентов бюллетеней. Данные с сайта ЦИК

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