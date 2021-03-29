На округе №50 в Донецкой области победил Аксенов. Результаты подсчета 100% протоколов
Подсчет голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области подошел к концу.
Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным сайта, после подсчета 100% протоколов, победил Андрей Аксенов.
Голоса в первой пятерке распределились следующим образом:
- Андрей Аксенов, политическая партия "Порядок" - 65,46%
- Валентин Рыбин, политическая партия "Партия Шария" - 13,00%
- Юлия Кузьменко, политическая партия "Европеская солидарность" - 6,69%
- Виктория Шилова, политическая партия "Держава" - 4,08%
- Андрей Бондаренко, политическая партия "Слуга народа" - 3,02%
Результаты подсчета 100 процентов бюллетеней. Данные с сайта ЦИК
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