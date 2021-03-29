Сделать прививку от коронавируса не готовы 56,6% украинцев, при этом 61,5% опрошенных воздерживаются от вакцинации, так как не доверяют индийскому препарату CoviShield, который сейчас используется для иммунизации населения. 26% заявили, что не будут вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" среди 1213 респондентов в период с 15 по 22 марта.

42,9% респондентов выразили уверенность, что массовая вакцинация от коронавируса не сможет остановить эпидемию и кардинально снизить заболеваемость. Обратного мнения придерживаются 34,5% опрошенных. Затруднились ответить 22,6% украинцев.

Готовность вакцинироваться от коронавируса выразили 30,6% опрошенных, не готовы - 56,6% респондентов, затруднились ответить 12,8% украинцев.

Главным препятствием для вакцинации 61,5% респондентов, воздерживающихся от прививок, назвали недоверие вакцине, которая сейчас используется в Украине. Считают вакцинацию вредной для здоровья 9,8% участников опроса, рассчитывают на свой иммунитет и считают, что смогут благополучно переболеть Covid-19 - 9,7% украинцев.

Не вакцинируются, так как недавно переболели 9,6% опрошенных, не прививаются в связи с медицинскими противопоказаниями 4,8% украинцев, планируют сделать прививку в частном медучреждении 1,8% респондентов.

0,5% опрошенных утверждают, что уже прошли вакцинацию, 2,3% украинцев затруднились ответить.

29,9% респондентов, которые воздерживаются от прививок, считают доступность вакцины, вызывающей у них доверие, главным стимулом сделать прививку от коронавируса. Если подтвердится эффективность вакцины, которая сейчас используется в Украине, привиться готовы 22,2% опрошенных.

5,6% украинцев готовы вакцинироваться только в том случае, если будет необходима справка о вакцинации для зарубежных поездок, 4,3% - если вырастет показатель заболеваемости и опасность вируса, 2,1% - если Covid-19 заболеет кто-нибудь из близких (коллега, знакомый, родственник). Другие стимулы для вакцинации указали 1,8% украинцев, затруднились ответить 9,1% респондентов.

Согласно результатам опроса, не будут вакцинироваться ни при каких обстоятельствах 26% опрошенных.

Напомним, на момент проведения опроса в Украине в наличии была только одна вакцина от коронавируса - CoviShield, произведенный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По данным "Украинского института будущего" доверие этому препарату выразили только 3% населения страны.

Опрос социологической группы "Рейтинг" также показал, что половина украинцев отказываются делать прививку от коронавируса, потому что не доверяют завезенному в страну препарату и боятся возможных побочных эффектов.

В четверг, 25 марта, в Украину поступила вторая вакцина - CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biotech. По состоянию на середину февраля этому препарату доверял всего 1% украинцев.