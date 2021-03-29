Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Ратушному, подозреваемому в погроме Офиса президента, в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета на 60 суток.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора в отношении подозреваемого. При этом ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин пришел в суд, чтобы взять Ратушного на поруки, однако судья в этом отказала.

Напомним, Ратушного подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Также мы писали о том, как Ратушный потребовал от Геращенко извинений и опровержения обнародованной им информации, что он являлся участником погрома Офиса президента.