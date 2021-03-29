Сайт Конституционного суда Украины, который перестал работать в субботу, 27 марта, сразу после того, как президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении судьями КС Тупицкого и Касминина, по-прежнему остается недоступным.

Как сообщили источники "Страны" в Конституционном суде, запустить работу ресурса пока не получается.

"В субботу сайт перестал работать. Технические службы пытаются диагностировать, но пока даже предварительно ничего не говорят. Пытаются восстановить работу сайта, но безуспешно, как видите", — сообщил источник.

Напомним, утром в субботу, 27 марта, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. При переходе по адресу сайта КСУ пользователям выдавало ошибку.

Примечательно, что неполадки с сайтом суда начались сразу после того, как Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".