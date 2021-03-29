Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси днем в понедельник, 29 марта, официально объявил о завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, который с 23 марта полностью заблокировал навигацию в Суэцком канале.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня египтяне успешно закончили кризис в Суэцком канале, несмотря на огромные технические сложности, которые сопровождали этот процесс с каждой стороны. И, вернув дела в нормальное русло руками египтян, весь мир может быть уверен в том, что его товары и потребности проходят по этой центральной навигационной артерии", - написал президент Египта.

После того, как контейнеровоз сняли с мели, другие корабли приветствовали это гудками и громкими криками команд.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта. Из-за этого Европе стали грозить серьезные перебои с поставками нефти и электроники.

Утром 29 марта судно Ever Given начали снимать с мели. Навигацию пообещали восстановить к обеду.