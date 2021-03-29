В планах Путина нет разговора с Зеленским
В планах президента России Владимира Путина нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но при необходимости контакт может быть оперативно организован
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - сказал Песков журналистам.
Так он отреагировал на заявление Зеленского на минувшей неделе о том, что он намерен переговорить со всеми участниками "нормандской четверки"
Напомним, информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонит Путину по поводу гибели украинских военных появилась в пятницу. Зеленский написал в фейсбуке, что намерен переговорить со всеми лидерами Нормандской четверки по поводу обострения на Донбассе из-за гибели четверых военнослужащих.
Напомним, 26 марта на Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо бойцов ВСУ.
На прошлой неделе, в ходе обострения ситуации на Донбассе от пули снайпера погиб 71-летний пенсионер.