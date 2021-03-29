В планах президента России Владимира Путина нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но при необходимости контакт может быть оперативно организован

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано", - сказал Песков журналистам.

Так он отреагировал на заявление Зеленского на минувшей неделе о том, что он намерен переговорить со всеми участниками "нормандской четверки"

Напомним, информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонит Путину по поводу гибели украинских военных появилась в пятницу. Зеленский написал в фейсбуке, что намерен переговорить со всеми лидерами Нормандской четверки по поводу обострения на Донбассе из-за гибели четверых военнослужащих.

Напомним, 26 марта на Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо бойцов ВСУ.

На прошлой неделе, в ходе обострения ситуации на Донбассе от пули снайпера погиб 71-летний пенсионер.