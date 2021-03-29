Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер ЛДПР Владимир Жириновский завыл по-волчьи в прямом эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Так он продемонстрировал первые действия президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в момент, когда мир окажется на пороге Третьей мировой войны.

"Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент. Показываю как", - сказал Жириновский и принялся выть.

Ведущий программы Владимир Соловьев и его гости со смехом отреагировали на выходку Жириновского.

"И чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне", - добавил политик.

Напомним, недавно лидер Либерально-демократической партии заявил, что ситуация на Донбассе в скором времени обострится. Он заявил о том, что может случиться провокация с большим количеством жертв. В итоге, по мнению Жириновского, наступит "конец Украины".

Также политик призвал президента Украины Владимира Зеленского не разбрасываться кадрами после того, как глава государства вывел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Совета по градостроительству.