Журналисты Хмельницкой области призвали свою землячку и народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк повлиять на снятие с рассмотрения проекта закона "О медиа", так как он "содержит серьезные угрозы свободе слова и может привести к наказанию журналистов за объективную критику".

Соответствующее обращение было принято правлением Хмельницкой областной организации Национального союза журналистов Украины, передает пресс-служба НСЖУ.

"Просим прислушаться к голосу огромной армии журналистов, снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и не вводить регулирование печатных и онлайн СМИ Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в обращении к парламентарию Ольги Василевской-Смаглюк, которая до избрания в Верховную Раду была тележурналисткой национального канала "1+1".

Как напомнили хмельницкие журналисты, отец народной избранницы – Михаил Василевский – был авторитетным журналистом, руководствовался принципами, которые "были проверены практическим опытом многих талантливых газетчиков и телевизионщиков, чьи имена вписаны в историю настоящей журналистики". Эти принципы отстаивали и вы, Ольга Михайловна, исповедуя отцовскую науку, отстаивали в своих материалах, телевизионных сюжетах правду, справедливость, право поднять проблему и добиться ее решения".

Также авторы обращения считают, что "законопроект "О медиа" несет огромную угрозу свободе слова, предоставляя полномочия по государственному регулированию над всеми украинскими СМИ Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. Полное неприятие расширения полномочий телевизионного регулятора, к независимости и эффективности которого в обществе есть существенные нарекания, высказывают представители печатных СМИ Хмельницкой области".

Обращение подписали члены правления областной организации НСЖУ:

Петр Личман (главный редактор областной газеты "Подольские вести", председатель ОО НСЖУ);

Неонила Яницкая (ответственный секретарь ОО НСЖУ);

Вера Мальчук (главный редактор газеты "Труженик Полесья", секретарь ОО НСЖУ);

Валентина Байталюк (главный редактор газеты "Дунаевицкий вестник");

Надежда Ерменчук (главный редактор газеты "Край каменецкий");

Светлана Мороз (главный редактор газеты "Шепетовский вестник");

Татьяна Шуханова (главный редактор газеты "Каменецкий журнал "Ключ");

журналисты Андрей Мацейко, Николай Панасюк, Богдан Теленько, Михаил Цимбалюк.

Напомним, ранее в НСЖУ сообщили, что 85% редакторов газет не поддерживают закон "О медиа".

Как сообщалось нардеп Потураев заявил, что ожидает принятие репрессивного законопроекта "О медиа" до конца весны.