Хмельницкие журналисты призвали свою землячку-"слугу народа" не поддерживать скандальный закон о медиа
Журналисты Хмельницкой области призвали свою землячку и народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк повлиять на снятие с рассмотрения проекта закона "О медиа", так как он "содержит серьезные угрозы свободе слова и может привести к наказанию журналистов за объективную критику".
Соответствующее обращение было принято правлением Хмельницкой областной организации Национального союза журналистов Украины, передает пресс-служба НСЖУ.
"Просим прислушаться к голосу огромной армии журналистов, снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и не вводить регулирование печатных и онлайн СМИ Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в обращении к парламентарию Ольги Василевской-Смаглюк, которая до избрания в Верховную Раду была тележурналисткой национального канала "1+1".
Как напомнили хмельницкие журналисты, отец народной избранницы – Михаил Василевский – был авторитетным журналистом, руководствовался принципами, которые "были проверены практическим опытом многих талантливых газетчиков и телевизионщиков, чьи имена вписаны в историю настоящей журналистики". Эти принципы отстаивали и вы, Ольга Михайловна, исповедуя отцовскую науку, отстаивали в своих материалах, телевизионных сюжетах правду, справедливость, право поднять проблему и добиться ее решения".
Также авторы обращения считают, что "законопроект "О медиа" несет огромную угрозу свободе слова, предоставляя полномочия по государственному регулированию над всеми украинскими СМИ Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. Полное неприятие расширения полномочий телевизионного регулятора, к независимости и эффективности которого в обществе есть существенные нарекания, высказывают представители печатных СМИ Хмельницкой области".
Обращение подписали члены правления областной организации НСЖУ:
- Петр Личман (главный редактор областной газеты "Подольские вести", председатель ОО НСЖУ);
- Неонила Яницкая (ответственный секретарь ОО НСЖУ);
- Вера Мальчук (главный редактор газеты "Труженик Полесья", секретарь ОО НСЖУ);
- Валентина Байталюк (главный редактор газеты "Дунаевицкий вестник");
- Надежда Ерменчук (главный редактор газеты "Край каменецкий");
- Светлана Мороз (главный редактор газеты "Шепетовский вестник");
- Татьяна Шуханова (главный редактор газеты "Каменецкий журнал "Ключ");
- журналисты Андрей Мацейко, Николай Панасюк, Богдан Теленько, Михаил Цимбалюк.
Напомним, ранее в НСЖУ сообщили, что 85% редакторов газет не поддерживают закон "О медиа".
Как сообщалось нардеп Потураев заявил, что ожидает принятие репрессивного законопроекта "О медиа" до конца весны.