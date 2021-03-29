В Украине сегодня пошли заявления о необходимости введения паспортов вакцинации - документов, удостоверяющих, что человек получил прививку от covid-19. Об этом заявили в Офисе президента.

Подобные инновации внедряются уже во многих странах

В начале марта 2021 года, Китай стал первой в мире страной, запустившей программу выдачи вакцинных паспортов. Документ после прививки можно скачать на специальной цифровой платформе и предъявлять для заграничных поездок.

С января "паспорта вакцинации" начали выдавать в Израиле, а с 29 марта - в США.

В Европе "сертификаты здоровья" планируют выдавать с июня - и это пока наиболее масштабный проект, поскольку делается на уровне государства и впервые касается трансграничных перемещений.

Сторонники подобных инициатив считают, что для многих этот документ может стать пропуском в "нормальную жизнь" во время пандемии. Это поможет быстрее открыть границы и восстановить мировую экономику.

Противники считают, что ковид-паспорта вызовут поражение в правах тех людей, которые не захотели или не смогли привиться. Они ограничат их возможности вести нормальную жизнь.

Не поддерживают введение паспортов вакцинации для зарубежных поездок в ВОЗ, поскольку до сих пор неизвестно, насколько вакцины вообще защищают от Covid-19.

Разбирались, где и для чего вводят ковид-паспорта, что в них будет написано, а также, как обстоят дела в Украине.

Европа

Разговоры о документах, подтверждающих вакцинацию, которые можно будет предъявлять при пересечении границ, в Европе вели давно. И вот в феврале этого года Евросоюз принял историческое решение - к лету в ЕС введут сертификаты вакцинации.

Их владельцы смогут, как минимум, снова свободно перемещаться по странам Евросоюза. Сейчас же граждане ЕС ограничены в передвижении - не говоря уже о гастарбайтерах и туристах из-за пределов Шенгена.

Идею сертификата особенно поддержали страны юга Европы, который страдает от падения туризма. По их мнению, введение сертификатов вакцинации поможет вернуть былые показатели наплыва гостей в теплое время года.

28 марта Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, заявил, что европейский сертификат здоровья начнет действовать с 15 июня. Его использование будет добровольным. Также он показал, как будет выглядеть этот документ.

Тьерри Бретон показывает сертификат здоровья

Сертификат будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, информацию, болел ли он коронавирусом и имеет ли антитела. Его необходимо будет официально согласовать между государствами-членами ЕС.

Таким будет вакцина-паспорт. Фото: twitter.com/manubousquet

Сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии. При этом не исключено, что из-за новых штаммов Covid-19 придется прививаться каждый год и сертификаты нужно будет продлевать.

Для тех, кто не хочет вакцинироваться, в ЕС рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, негативные результаты которых будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить мероприятие.

Предварительно в ЕС намерены разрешить выдавать иностранцам свои сертификаты вакцинации, в том числе и привитым неутвержденными в Евросоюзе вакцинами. Теоретически на них могут претендовать и украинцы, однако планы ЕС по введению сертификатов - все же не очень хорошие новости для украинцев.

Во-первых, это значит, что безвиз, к которому украинцы привыкли до пандемии, окончен, и на смену визам придут ковидные сертификаты.

Во-вторых, сама вакцинация в Украине продвигается медленными темпами, а ведь для получения потенциального сертификата нужно не только привиться двумя дозами, но и, возможно, повторять вакцинацию каждый год. Что просто невозможно сделать в Украине сейчас - вакцин очень мало да и качество их - под вопросом.

В-третьих, пока в ЕС официально не подтвердила, что будет выдавать сертификаты после вакцинации препаратами CoviShield или CoronaVac, которые не зарегистрированы в Евросоюзе, но используются в Украине.

В этом смысле скорее вакцинный паспорт скорее распространят на "Спутник V", который уже поступает в отдельные страны ЕС.

Израиль

В январе в Израиле решили внедрить так называемые "зеленые паспорта" или "зеленые пропуска" для тех, кто сделал прививку или уже выздоровел.

Документы представляют собой разрешение на посещение таких мест, как спортивные залы, бассейны, рестораны, кинотеатры, выставки и др.

"Зеленый паспорт" выдают спустя неделю после получения второй дозы вакцины. Для вакцинированных он действует полгода. Для тех, кто переболел коронавирусом - до 30 июня этого года.

Документ действует только внутри страны. Он представляет собой цифровой пропуск, который можно отсканировать в мобильном приложении. Либо же его можно распечатать.

США

В Нью-Йорке уже начали выдавать так называемые "паспорта вакцинации". Это приложение для смартфона "Excelsior Pass", которое действует на основе технологии блокчейн.

С помощью таких цифровых "паспортов" можно будет беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по США.

Приложение содержит данные о вакцинации или о недавнем отрицательном тесте на Covid-19. После идентификации в приложении вакцинированный американец получит код-пропуск, работающий по принципу электронных билетов.

Пропуск для десятков выставочных, художественных, развлекательных площадок действует уже с понедельника, 29 марта. Также наличие "паспортов вакцинации" в США позволит увеличивать количество приглашенных на свадьбу или на другие мероприятия.

Те, у кого не смартфонов, смогут распечатать пропуск, как посадочный талон в самолет.

Украина

В Украине паспорта вакцинации пока не вводят, но в Минздраве ранее заявляли, что если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации, украинцы смогут получить такую справку онлайн.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против Covid-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против Covid-19", - заявлял замминистра здравоохранения Виктор Ляшко две недели назад.

Однако уже 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине обсуждается вопрос внедрения "паспортов вакцинации", как в Европе и многих странах мира.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации". Для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против Covid-19, - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что в перечисленных странах это не паспорта не только вакцинации - их выдают и тем, кто переболел. На Банковой же говорят почему-то лишь о вакцинированных, которых гораздо меньше.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

Пока власти не говорят, какие преимущества будут давать "паспорта вакцинации" в Украине. Но из лагеря "слуг народа" уже звучат предложения ограничивать в правах украинцев, которые отказываются от ковид-прививок.

Так, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин на днях предложил увольнять медиков, которые отказались от ковид-вакцинации.

В комментариях ему возразили, что врачей в стране и так не хватает. А власть, вместо того, чтобы завозить в страну качественные вакцины, предлагает репрессии против тех, кто не хочет прививаться сомнительными препаратами.

Но Гурин продолжил гнуть свою линию. Вчера он написал, что украинцев, которые не захотят прививаться без медицинских причин, нужно ограничить в правах. Например, запретить посещать кафе и рестораны, вузы, театры, спортивные мероприятия и места, где есть скопление людей.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что пост депутата не является позицией фракции. А ранее его слова о зарплате медиков раскритиковали в МОЗ. Однако инициатива Зеленского в данном случае играет в пользу того, о чем говорит нардеп Гурин.

Ведь президент сравнил свою инициативу с Израилем, где владельцы "зеленого паспорта" могут, например, посещать массовые мероприятия, спортзалы, бассейны, рестораны, отели и так далее.

Причем в Украине применение "зеленого паспорта" хотят сузить и выдавать его только тем, кто вакцинировался, получив две дозы прививки. А не тем, кто переболел.

"Когда мы говорим о свидетельстве вакцинации, в нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции", - заявил министр Максим Степанов.

Почему в Украине не сработает идея ковид-аусвайса?

В Израиле вакцинировали уже 52% населения. Тогда как у нас в стране - менее половины процента (по данным на 29 марта). И пока темпы вакцинации не позволяют сказать, что в ближайшие месяцы ситуация коренным образом изменится.

То есть, если в Украине введут ковид-паспорта наподобие израильских - в стране появится небольшая каста людей, которым не писаны никакие локдауны. И будет окончательно узаконен "VIP-карантин" - когда депутаты, чиновники и другие знаменитости начнут ходить в рестораны и спортзалы уже не скрываясь. А остальные украинцы останутся на перманентном локдауне.

Учитывая, что Минздрав позволил неограниченно делать прививки публичным персонам - в рамках рекламы вакцинации - то эта перспектива выглядит совершенно реальной. Так, в Тернопольской области недавно выяснилось, что 20% от всех вакцинированных - публичные люди.

Правда, в МОЗ уже уточнили, что планируют ввести такие паспорта, когда вакцинируется большая часть украинцев. Но тогда идея выглядит совсем утопической - по нынешним темпам вакцинации, это произойдет через много лет.

Второй аспект проблемы - коррупционный.

Очевидно, что воспользоваться привилегиями "зеленого пропуска" захотят многие. При этом наличных вакцин в стране на данный момент, к примеру, осталось 500 тысяч доз (триста тысяч "Ковишилда" и еще двести тысяч - "Коронавака"). Для 40-миллионной Украины это мизер. И новые поставки, судя по всему, будут идти такими же скромными партиями. Поскольку все объемы мирового фармрынка давно законтрактованы.

То есть за оставшиеся дозы может развернуться борьба, а значит появится коррупционный мотив при допуске к вакцинации. Особенно с учетом того, что никакой прозрачной электронной очереди у нас нет, и проследить, как в ней меняются места - невозможно.

Ну, и в-третьих - ковид-паспорта вводят в странах, где доступ есть не только к дешевым и не до конца эффективным вакцинам, но и к первоклассным. В том же Израиле население прививают не "Ковишилдом", а "Пфайзером" и "Модерной". Также эти вакцины широко доступны в США и ЕС.

В Украине же используются вакцины, которым население массово не доверяет, что подтверждается соцопросами. Включать в этих условиях механизм принуждения и делить общество на "правильных" и неправильных" - это может в итоге пошатнуть последние рейтинги власти.

Другой вопрос, если Киев сумеет решить проблему с доступом украинцев к хорошим вакцинам. Тогда ковид-паспорта действительно смогут ускорить отмену локдаунов и возврат к нормальной жизни.