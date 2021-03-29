Верховная Рада во вторник, 30 марта, может провести третье внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом в понедельник, 29 марта, в эфире канала "Украина 24" сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, уже сегодня согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня парламента.

"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - заявила Кравчук.

Напомним, на двух внеочередных заседаниях, которые пройдут завтра, Рада рассмотрит вопросы назначения выборов в Харькове и выделения компенсационных выплат предпринимателям, пострадавшим из-за ужесточения карантинных ограничений. В свою очередь первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе парламент может провести в пятницу, 2 апреля.

В пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника. "Страна" подробно разбиралась в причинах эскалации военного конфликта.