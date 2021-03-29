В РФ назвали Шевченко "российско-украинским" поэтом. В МИД заявили о дерзких посягательствах страны-агрессора
Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом "Россотрудничества", на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом". В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
9 марта в Российском центре науки и культуры в Киеве провели мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".
На это в МИД заявили, что "отрицают любые российские нарративы о Шевченко".
"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г.Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", – сказали в ведомстве
Там добавили, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства.
По договору, подписанному Кабмином и правительством РФ от 1998 года, в Москве функционирует Национальный культурный центр Украины.
Кроме того, сообщается, что СНБО на запрос журналистов ответило, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от "президента или другого субъекта законодательной инициативы".
Напомним, ранее МИД объявил о мировом рекорде по количеству памятников Тарасу Шевченко.
Также мы писали, что президент Зеленский назвал Шевченко суперзвездой и призвал двигаться дальше школьных знаний.