Скандально известная бывшая атошница Маруся Зверобой назвала "примитивными подонками" людей, которые не поддержали на довыборах в Раду по 87-ому округу на Прикарпатье кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, в пользу которого она сняла с голосования свою кандидатуру.

Соответствующий пост Зверобой 29 марта опубликовала в Facebook.

"Надворнянщина голосует за Коломойского. Просьба к ее избирателям в ближайшие годы не беспокоить украинцев вашими проблемами и не жаловаться на уровень вашей жизни. Вы сами его себе выбираете", - написала она.

Также Маруся Зверобой выступила с обвинениями в адрес ветеранской общественности, представители которой, по ее мнению, завидуют, что некоторые оказались более известными и успешными.

"И эта личная зависть застилает глаза, закладывает уши и отбирает разум", - заявила экс-атошница, очевидно имея в виду нежелание ветеранов поддерживать ее и Кошулинского на выборах.

"Наиболее меня лично поразило, это когда я нашла машину, пригнали свежо заколотого поросенка на передовую геройскому добробату, они свежину молча забрали, но и здороваться не стали, потому что "ты теперь с Порохом", а значит, теперь будут разносить все фейки обо мне, что слышали, потому что, видите ли, яростно Пороха не любят. Вас самих от себя не тошнит? Поросенок боком не вылез?" - возмутилась Зверобой.

Также она возмутилась, что на довыборах по округу на Прикарпатье лидирует не кандидат от ВО "Свобода".

"Периодически люди превращаются в недальновидных примитивных подонков. Даже героические. "Спасибо" каждому такому упоротому за очередные победы Коломойского и Медведчука", - написала Зверобой.

Гнев экс-атошницы вызывают и те, кто считают, что они вне политики. Их она предлагает лишить права голоса.

"Спасибо, спасибо еще и тем, кто вне политики. Им вообще логично запретить голосовать. Потому что голосование это политический шаг, в котором нельзя путать кусок гнилой колбасы с государственными интересами, на которые им чихать, если уже озвучивают, что они вне политики", - написала Маруся Зверобой.

Напомним, на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области после подсчета 30% голосов лидируют сразу три кандидата: кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, свободовец Руслан Кошулинский и кандидат от партии "За будущее", совладелец Буковеля Александр Шевченко.

Также мы писали о том, что явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях на 16:00 28 марта составляла 16,18% и 23,72%.