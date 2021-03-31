Сегодня начинаются 18-е лунные сутки в созвездии Скорпиона, которые отражают существующее положение в жизни каждого знака Зодиака. Все, что с вами случится сегодня - отражение истинной природы вашего "Я". Особенно это касается четырех знаков Зодиака, для которых сегодняшний день станет особенным. Это Овны, Девы, Скорпионы и Водолеи.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодня Овны проявят одно из характерных своих качеств - самодостаточность. Какие бы цели не стояли перед вами - вы их достигнете. Даже если это будет кругосветное путешествие в разгар пандемии. Сегодня вас будет мало заботить то, что о вас могут подумать окружающие. Поддавшись интуиции, вы можете в один миг унестись за своими самыми смелыми мечтами. Вы умеете наслаждаться своим обществом, поэтому предпочитаете заменять "одиночество" словом "уединение".

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сегодня вы сможете с легкостью выйти из самых сложных ситуаций, успокоить окружающих, помочь друзьям стать лучше. Благодаря своей настойчивости, вы можете быть одержимы идеей все доводить до совершенства. И стоит отметить, что сегодня вы отличитесь невероятным трудолюбием, так, что во всем. за что вы возьметесь - вы преуспеете.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сегодня Скорпионы ощутят, что их чувство собственного достоинства обладает потрясающей силой. В тот момент, когда остальные пытаются сгладить острые углы и не допустить конфликт, вы обладаете смелостью говорить то, что думаете прямо в глаза. Эти качества сегодня будут вызывать у остальных уважение. Еще одной суперспособностью сегодня может стать ваше сочувствие. Вы точно знаете, как подбодрить окружающих.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Водолеи в этот день отличатся глубокомысленными суждениями и готовностью помогать окружающим. Будьте уверены, что ваши знакомые и коллеги высоко оценят вашу тонкую интуицию, "сдобренную" логикой, а также умение смотреть на вещи под разными углами. Это делает вас беспристрастным и позволяет решать самые разнообразные задачи.

Остальным знакам Зодиака стоит внимательнее присмотреться к событиям сегодняшнего дня. Все они неслучайны и показывают то, что вы прежде наработали. Поэтому есть шанс задуматься над своим поведением и некоторыми чертами своего характера. Возможно, попытаться подкорректировать их.

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