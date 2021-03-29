В "красной" зоне оказались 11 регионов страны. Фото: Страна

Черниговская область снова попала в "красную" зону адаптивного карантина, на данный момент там находятся уже 11 регионов Украины.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения по состоянию на понедельник, 29 марта.

К "красной" зоне отнесены такие регионы:

  • Киев;

  • Житомирская область;

  • Закарпатская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Киевская область;

  • Львовская область;

  • Николаевская область;

  • Одесская область;

  • Сумская область;

  • Черновицкая область;

  • Черниговская область.

В "оранжевой" зоне находятся:

  • Винницкая область;

  • Волынская область;

  • Днепропетровская область;

  • Донецкая область;

  • Запорожская область;

  • Кировоградская область;

  • Луганская область;

  • Полтавская область;

  • Ровенская область;

  • Тернопольская область;

  • Харьковская область;

  • Хмельницкая область;

  • Черкасская область.

В "желтой" зоне остается только Херсонская область.

Уровень госпитализаций с коронавирусной болезнью не превышен только в четырех областях: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. В Киеве этот показатель на данный момент составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Минздрав снова вернул Черниговскую область в "красную" зону карантина. Украина в двух шагах от локдауна. Скриншот: МОЗ

Напомним, в субботу, 27 марта, министерство здравоохранения опубликовало список карантинных зон в Украине, где 13 из 24 регионов оказались в "красной" зоне.

Это должно было привести к введению локдауна на территории всей Украины, поскольку ранее в МОЗ заявляли, что это произойдет, когда 13 регионов станут "красными". Однако уже через несколько часов ведомство опубликовало обновленную таблицу, в которой вместо 13 красных зон осталось лишь 10. Из списка убрали Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их отнесли к "оранжевой" зоне.

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