Минздрав вернул Черниговскую область в "красную" зону. Украина вновь в двух шагах от полного локдауна
Черниговская область снова попала в "красную" зону адаптивного карантина, на данный момент там находятся уже 11 регионов Украины.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения по состоянию на понедельник, 29 марта.
К "красной" зоне отнесены такие регионы:
- Киев;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В "оранжевой" зоне находятся:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область.
В "желтой" зоне остается только Херсонская область.
Уровень госпитализаций с коронавирусной болезнью не превышен только в четырех областях: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. В Киеве этот показатель на данный момент составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.
Напомним, в субботу, 27 марта, министерство здравоохранения опубликовало список карантинных зон в Украине, где 13 из 24 регионов оказались в "красной" зоне.
Это должно было привести к введению локдауна на территории всей Украины, поскольку ранее в МОЗ заявляли, что это произойдет, когда 13 регионов станут "красными". Однако уже через несколько часов ведомство опубликовало обновленную таблицу, в которой вместо 13 красных зон осталось лишь 10. Из списка убрали Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их отнесли к "оранжевой" зоне.