Черниговская область снова попала в "красную" зону адаптивного карантина, на данный момент там находятся уже 11 регионов Украины.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения по состоянию на понедельник, 29 марта.

К "красной" зоне отнесены такие регионы:

Киев;





Житомирская область;





Закарпатская область;





Ивано-Франковская область;





Киевская область;





Львовская область;





Николаевская область;





Одесская область;





Сумская область;





Черновицкая область;





Черниговская область.

В "оранжевой" зоне находятся:

Винницкая область;





Волынская область;





Днепропетровская область;





Донецкая область;





Запорожская область;





Кировоградская область;





Луганская область;





Полтавская область;





Ровенская область;





Тернопольская область;





Харьковская область;





Хмельницкая область;





Черкасская область.

В "желтой" зоне остается только Херсонская область.

Уровень госпитализаций с коронавирусной болезнью не превышен только в четырех областях: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. В Киеве этот показатель на данный момент составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Напомним, в субботу, 27 марта, министерство здравоохранения опубликовало список карантинных зон в Украине, где 13 из 24 регионов оказались в "красной" зоне.

Это должно было привести к введению локдауна на территории всей Украины, поскольку ранее в МОЗ заявляли, что это произойдет, когда 13 регионов станут "красными". Однако уже через несколько часов ведомство опубликовало обновленную таблицу, в которой вместо 13 красных зон осталось лишь 10. Из списка убрали Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их отнесли к "оранжевой" зоне.