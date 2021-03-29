Адвокат экс-президента Виктора Януковича заявил о том, что отмена президентом Владимиром Зеленским указа Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ является одним из признаков узурпации власти нынешним главой государства.

Позицию защиты по указу Зеленского в Facebook опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Данным указом президент Зеленский перечеркнул не только все свои предвыборные обещания, но и целый ряд положений украинской Конституции, которую он же и должен защищать и неукоснительно соблюдать как ее основной Гарант. К сожалению, президент Зеленский полностью отказался от своей позиции нейтралитета в отношении событий 2014 года, которая давала надежду на объединение и примирение украинского народа, благодаря которой он выиграл президентские выборы в 2019 году", - написал Сердюк.

По его мнению, Зеленский продолжает политику Петра Порошенко и его западных покровителей и разделяет украинский народ на "победителей" и "проигравших".

"Говоря в своем указе об "узурпации власти в 2010-2014 годах" и "нарушении прав и свобод человека" президентом Януковичем и иными государственными лицами тех лет, сам президент Зеленский грубо нарушил права Виктора Януковича и судей Конституционного суда Украины на презумпцию невиновности. Более того, своим указом президент Зеленский дал однозначный сигнал всей украинской судебной системе о том, какие решения должны выноситься во всех вопросах, связанных с насильственным захватом власти в 2014-м, а за какие независимые судьи будут наказаны. Столь открытое давление на всю судебную систему, а также попытка незаконного увольнения двух судей единственного органа, обеспечивающего верховенство Конституции в Украине, и являются одним из признаков узурпации власти самим Владимиром Зеленским", - считает сторона защиты Януковича.

Сердюк призывает всю юридическую общественность "однозначно отреагировать" на данный указ президента.

"Судьи украинских судов всех инстанций не должны подвергаться незаконному давлению со стороны президента Украины. Решения должны выноситься на основе принципа верховенства права и в соответствии с законами и Конституцией Украины, а не "революционной целесообразностью", - сказано в заявлении.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

"Страна" писала о том, что говорят юристы об указе Зеленского по судьям КСУ.

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