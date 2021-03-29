Во вторник-среду, 30-31 марта, в районе проведения Операции объединенных сил в городе Счастье Луганской области пройдут антитеррористические учения. Местных жителей просят не выходить из дома без документов, удостоверяющих личность.

Об этом в понедельник, 29 марта, информирует пресс-служба штаба ООС.

"30-31 марта в. Счастье, в рамках проведения операции Объединенных сил при участии региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. (...) Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

По словам представителей штаба, учения пройдут в условиях, "максимально приближенных к реальным", в связи с этим Служба безопасности Украины призывает жителей Счастья "с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности".

"В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурной службы: 3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел. : (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29; Счастьенский районный отдел полиции ГУ ЧП в Луганской области, тел. : (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10; СПД-1 "г. Счастье" Счастьенский районный отдел полиции ГУ ЧП в Луганской области: 099-008-65-93, 095-009-46-02", - добавили в штабе.

Напомним, ранее в этом году для проведения антитеррористических учений СБУ перекрывала центр Харькова.

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