Во Всемирной организации здравоохранения исключают, что коронавирус возник в результате утечки из лаборатории. Специалисты ВОЗ и китайские ученые считают, что Covid-19 мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное.

Об этом со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов сообщает Associated Press.

Публикация отчета ученых неоднократно откладывалась. В документе исследователи назвали основные версии появления коронавируса. Одна из которых - передача от летучих мышей к человеку через промежуточное животное. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки.

При этом эксперты посчитали маловероятной версию прямой передачи инфекции от летучих мышей к людям. Также специалисты считают, что летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.

Кроме того, указывается, что ученые планируют продолжить исследования.

Напомним, 71% украинцев считают, что коронавирус создали искусственно, 40% из них - чтобы уменьшить население.

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