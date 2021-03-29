Сегодня в медиапроекте "Люди" обсудят обострение на Донбассе, уголовные дела и указы Зеленского
Сегодня, 29 марта, продолжит свою работу международный медиапроект "Люди", в котором участники обсудят новости недели в Украине и мире.
Традиционно участниками программы будут:
- Сева Новгородцев - легендарный радио- и телеведущий, Кавалер ордена Британской Империи;
- Светлана Крюкова - писатель, заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна";
- Юрий Молчанов - телепродюсер;
- Игорь Гужва - главный редактор интернет-газеты "Страна";
- Вячеслав Шевчук - предприниматель, ветеран АТО, координатор международного Форума "Люди мира" из Северодонецка Луганской области;
- Олег Ясинский - журналист-международник, писатель, философ, с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, уроженец Киева.
Главными темами сегодняшней программы станут обострение на Донбассе, ситуация внутри Украины в связи с последними уголовными делами и увольнением указом президента судей Конституционного суда, ситуация внутри СНБО.
Увидеть программу можно будет сегодня на YouTube-канале "Перший Незалежний", YouTube-канале "Страны" и YouTube-канале проекта "Люди мира".
Напомним, ранее на международном медиапроекте "Люди" обсудили Байдена, Путина и Китай, погром на Банковой и аналогии между ситуацией в Украине и в Латинской Америке.
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