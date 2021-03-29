Сегодня, 29 марта, продолжит свою работу международный медиапроект "Люди", в котором участники обсудят новости недели в Украине и мире.

Традиционно участниками программы будут:

Сева Новгородцев - легендарный радио- и телеведущий, Кавалер ордена Британской Империи;

Светлана Крюкова - писатель, заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна";

Юрий Молчанов - телепродюсер;

Игорь Гужва - главный редактор интернет-газеты "Страна";

Вячеслав Шевчук - предприниматель, ветеран АТО, координатор международного Форума "Люди мира" из Северодонецка Луганской области;

Олег Ясинский - журналист-международник, писатель, философ, с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, уроженец Киева.

Главными темами сегодняшней программы станут обострение на Донбассе, ситуация внутри Украины в связи с последними уголовными делами и увольнением указом президента судей Конституционного суда, ситуация внутри СНБО.

Увидеть программу можно будет сегодня на YouTube-канале "Перший Незалежний", YouTube-канале "Страны" и YouTube-канале проекта "Люди мира".

Напомним, ранее на международном медиапроекте "Люди" обсудили Байдена, Путина и Китай, погром на Банковой и аналогии между ситуацией в Украине и в Латинской Америке.