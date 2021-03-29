Житель Тернопольской области разработал программу, при помощи которой были похищены десятки миллионов долларов с банковских счетов в Австралии, Великобритании и других странах. Теперь хакеру грозит тюремный срок.

Об этом в понедельник, 29 марта, информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, житель Тернопольской области разработал вредоносное программное обеспечение, а именно фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, направленные на веб-сайты более сотни банков и их клиентов.

Программа позволяла контролировать аккаунты пользователей, которые зарегистрировались на сайтах банков и вводили там свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в своих целях.

"По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии", - говорится в сообщении.

По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием программы, разработанной украинцем.

"Разоблачен хакер в ходе международной спецоперации, проведенной прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и Австралии и работниками Департамента киберполиции и следователями Главного следственного управлением Национальной полиции Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

Согласно ч. 2 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), хакеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.

Ранее мы писали о том, как в хакеры атаковали карточные счета клиентов ПУМБа и других украинских банков - со счетов людей исчезали деньги. Позже ПУМБ пообещал возместить украденные со счетов средства своим держателям карт.

Также "Страна" сообщала, что хакеры КНДР украли миллионы долларов. Эти средства пошли на финансирование ядерной программы страны.