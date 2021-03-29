Сотни судов, которые стояли в очереди на проезд, приветствовали залпом праздничных гудков снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале.

Соответствующее видео появилось в понедельник, 29 марта.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси официально объявил о завершении операции в Facebook: "Сегодня египтяне успешно закончили кризис в Суэцком канале, несмотря на огромные технические сложности, которые сопровождали этот процесс с каждой стороны".

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта.

В результате после недели простоя Суэцкого канала Европе начали грозить серьезные перебои с поставками нефти и электроники.

Вчера, 28 марта к грузовому судно Ever Given, подошли еще два дополнительных буксира. Буксировочное судно Alp Guard, под флагом Нидерландов и итальянский буксир Carlo Magno. В общей сложности, в операции спасения принимали участие более десятка буксиров.

В понедельник, 29 марта, сообщалось, что судно Ever Given сняли с мели, но движение пока закрыто.