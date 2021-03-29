Утром в понедельник, 29 марта, Печерский райсуд Киева начал избирать меру пресечения Роману Ратушному, которого обвиняют в погроме Офиса президента во время акции протеста 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Заседание в Печерском райсуда Киева началось в 09:50. Его проводят в закрытом режиме из-за карантинных ограничений. Ратушный ведет онлайн-трансляцию процесса.

Под зданием Печерского суда собралось около 10-15 человек, которые пришли поддержать Романа Ратушного.

Прокурор требует применить к Ратушному круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее, в пятницу, 26 марта, Ратушный заявил отвод судьи, который, по его мнению, выносил неправомерные решения в отношении участников Майдана. В отводе судьи было отказано, по словам Ратушного, ходатайство рассмотрели без него.

Напомним, Ратушного подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Также мы писали о том, как Ратушный потребовал от Геращенко извинений и опровержения обнародованной им информации, что он являлся участником событий 20 марта.