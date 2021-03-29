Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич заявил, что республика "преодолеет трудности", связанные с отстранением страны от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", а настоящее исполнительское мастерство можно увидеть на ежегодном фестивале "Славянский базар в Витебске".

Об этом он сообщил телеканалу ОНТ.

"Вы знаете, я бы не стал переживать на этот счет. Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия", - сказал Маркевич.



В качестве примера мероприятия, демонстрирующего настоящее исполнительское мастерство, министр привел фестиваль "Славянский базар в Витебске", который ежегодно проводится при поддержке руководства Беларуси.

"И мы гордимся, что наша страна становится вот такой прекрасной площадкой. А тут (в случае с "Евровидением" - Ред.) мы понимаем, что, наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам", - заявил Маркевич.

Напомним, в начале марта стало известно, что на "Евровидение" от Беларуси поедет группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя", высмеивающей оппозицию.

Эту песню не допустили к участию и попросили переписать или заменить. Однако и новая песня не понравилась организаторам конкурса, в связи с чем страну отстранили от участия в конкурсе в этом году.

"Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.