В Нидерландах полиция применила водометы против участников протестов против карантинных ограничений.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В столице Нидерландов Амстердаме, на Музейной площади, сотни людей вышли на акцию протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как видно на записи, правоохранители использовали пушки против ветра, поэтому они были недостаточно эффективны. Силовики наступали на толпу демонстрантов и периодически обливали их водой из водометов.

Напомним, протесты из-за карантина в стране продолжаются уже десятые выходные подряд. При этом это не первый раз, когда сотрудники полиции действуют жестоко. В марте 2021 года против недовольных тоже применяли водометы, а также задерживали их, используя в том числе служебных собак.

В стране впервые со времен Второй мировой войны ввели комендантский час: ненадолго запретили показываться на улице после 21 часа. За нарушение комендантского часа в итоге выписали более 5 тысяч штрафов.

Недавно власти Нидерландов продлили коронавирусный локдаун ещё на три недели.