Песчаная буря, которая вчера, 28 марта, обрушилась на Пекин, пронеслась по Китаю, Корее и достигло западных районов Японии.

Об этом утром в понедельник, 29 марта, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Облако желтой пыли из центральноазиатской пустыни Гоби в понедельник, 29 марта, достигло западных районов Японии. Уже пострадал расположенный на юго-западе страны город Фукуока.

Напомним, 15 марта сильнейшая за 10 лет песчаная буря также обрушилась на Пекин. В результате погибли люди.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в феврале гигантский песчаный шлейф из Сахары накрывал Францию и Испанию вместо снега.

Также мы писали, что в прошлом году северо-запад Турции накрыла песчаная буря.