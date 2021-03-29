Песчаная буря обрушилась на город Фукуока. Фото: Telegram/ РИА Новости

Песчаная буря, которая вчера, 28 марта, обрушилась на Пекин, пронеслась по Китаю, Корее и достигло западных районов Японии. 

Об этом утром в понедельник, 29 марта, сообщает Telegram-канал "РИА Новости". 

Облако желтой пыли из центральноазиатской пустыни Гоби в понедельник, 29 марта, достигло западных районов Японии. Уже пострадал расположенный на юго-западе страны город Фукуока.

Японию настигла песчаная буря. Скриншот телеграм-канла РИА Новости

Японию настигла песчаная буря. Скриншот телеграм-канла РИА Новости

Напомним, 15 марта сильнейшая за 10 лет песчаная буря также обрушилась на Пекин. В результате погибли люди.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в феврале гигантский песчаный шлейф из Сахары накрывал Францию и Испанию вместо снега.

Также мы писали, что в прошлом году северо-запад Турции накрыла песчаная буря.

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