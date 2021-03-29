Облако желтой пыли из Китая накрыло Японию. Фото
Песчаная буря, которая вчера, 28 марта, обрушилась на Пекин, пронеслась по Китаю, Корее и достигло западных районов Японии.
Об этом утром в понедельник, 29 марта, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Облако желтой пыли из центральноазиатской пустыни Гоби в понедельник, 29 марта, достигло западных районов Японии. Уже пострадал расположенный на юго-западе страны город Фукуока.
Напомним, 15 марта сильнейшая за 10 лет песчаная буря также обрушилась на Пекин. В результате погибли люди.
Кроме того, "Страна" сообщала, что в феврале гигантский песчаный шлейф из Сахары накрывал Францию и Испанию вместо снега.
Также мы писали, что в прошлом году северо-запад Турции накрыла песчаная буря.