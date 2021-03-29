В Украине продолжается вакцинальная кампания. На сегодня в стране сделали уже 198 465 прививок от коронавируса. Вчера вакцину получили 1 585 жителей Украины. При этом в четырех регионах за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.

Об этом в Facebook 29 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, согласно его данным, за прошлые сутки от коронавируса никого не вакцинировали в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях.

Всего в Украине уже вакцинировали 198 465 человек, из них получили первую дозу - 198 464 человека, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - один человек.

Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:

Киев - 20 прививок;

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 80 прививок;

Донецкая область - 0 прививок;

Житомирская область - 120 прививок;

Закарпатская - 20 прививок;

Запорожская область - 100 прививок;

Ивано-Франковская область - 175 прививок;

Киевская область - 20 прививок;

Кировоградская область - 10 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 100 прививок;

Николаевская область - 30 прививок;

Одесская область - 40 прививок;

Полтавская область - 190 прививок;

Ровенская область - 0 прививок;

Сумская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 40 прививок;

Харьковская область - 230 прививок;

Херсонская область - 140 прививок;

Хмельницкая область - 70 прививок;

Черкасская область - 40 прививок;

Черновицкая область - 60 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 364 104 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что в ближайшие две-три недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине увеличится до 25 тысяч.

Также мы писали о том, что во Львовской области коронавирус за сутки выявили у 820 человек, в Луганской - у 29.