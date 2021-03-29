Больше всего прививок вчера сделали в Харьковской области. Фото: pixnio.com

В Украине продолжается вакцинальная кампания. На сегодня в стране сделали уже 198 465 прививок от коронавируса. Вчера вакцину получили 1 585 жителей Украины. При этом в четырех регионах за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.

Об этом в Facebook 29 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

Так, согласно его данным, за прошлые сутки от коронавируса никого не вакцинировали в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях.

Всего в Украине уже вакцинировали 198 465 человек, из них получили первую дозу - 198 464 человека, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - один человек.

Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:

  • Киев - 20 прививок;
  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 80 прививок;
  • Донецкая область - 0 прививок;
  • Житомирская область - 120 прививок;
  • Закарпатская - 20 прививок;
  • Запорожская область - 100 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 175 прививок;
  • Киевская область - 20 прививок;
  • Кировоградская область - 10 прививок;
  • Луганская область - 0 прививок;
  • Львовская область - 100 прививок;
  • Николаевская область - 30 прививок;
  • Одесская область - 40 прививок;
  • Полтавская область - 190 прививок;
  • Ровенская область - 0 прививок;
  • Сумская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 40 прививок;
  • Харьковская область - 230 прививок;
  • Херсонская область - 140 прививок;
  • Хмельницкая область - 70 прививок;
  • Черкасская область - 40 прививок;
  • Черновицкая область - 60 прививок;
  • Черниговская область - 0 прививок.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 364 104 человека.

Вакцинация на 29 марта. Скриншот фейсбука Степанова

Вакцинация на 29 марта. Скриншот фейсбука Степанова

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что в ближайшие две-три недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине увеличится до 25 тысяч.

Также мы писали о том, что во Львовской области коронавирус за сутки выявили у 820 человек, в Луганской - у 29.

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