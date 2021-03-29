В четырех областях Украины вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса
В Украине продолжается вакцинальная кампания. На сегодня в стране сделали уже 198 465 прививок от коронавируса. Вчера вакцину получили 1 585 жителей Украины. При этом в четырех регионах за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.
Об этом в Facebook 29 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, согласно его данным, за прошлые сутки от коронавируса никого не вакцинировали в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях.
Всего в Украине уже вакцинировали 198 465 человек, из них получили первую дозу - 198 464 человека, а завершили вакцинацию (получили две дозы) - один человек.
Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:
- Киев - 20 прививок;
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 20 прививок;
- Днепропетровская область - 80 прививок;
- Донецкая область - 0 прививок;
- Житомирская область - 120 прививок;
- Закарпатская - 20 прививок;
- Запорожская область - 100 прививок;
- Ивано-Франковская область - 175 прививок;
- Киевская область - 20 прививок;
- Кировоградская область - 10 прививок;
- Луганская область - 0 прививок;
- Львовская область - 100 прививок;
- Николаевская область - 30 прививок;
- Одесская область - 40 прививок;
- Полтавская область - 190 прививок;
- Ровенская область - 0 прививок;
- Сумская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 40 прививок;
- Харьковская область - 230 прививок;
- Херсонская область - 140 прививок;
- Хмельницкая область - 70 прививок;
- Черкасская область - 40 прививок;
- Черновицкая область - 60 прививок;
- Черниговская область - 0 прививок.
По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 364 104 человека.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что в ближайшие две-три недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине увеличится до 25 тысяч.
Также мы писали о том, что во Львовской области коронавирус за сутки выявили у 820 человек, в Луганской - у 29.