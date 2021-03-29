Министерство социальной политики намерено предложить местным властям монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте для украинцев. Соответствующий законопроект уже разработан ведомством.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Согласно законопроекту, местным властям будет предложено самим определить формы предоставления льгот на проезд в общественном транспорте, в том числе, в монетизированном виде.

"Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот", - заявила Лазебная.

В то же время министр признала, что этот процесс пока проходит затруднительно.

"Но мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд, хотим дать громадам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались", - добавила она.

В министерстве считают необходимым договариваться по поводу формы предоставления льгот с главами громад.

"Мы работаем с Ассоциацией городов Украины, они поддерживают такую повестку дня, но все равно вопрос пока идет трудно", - сообщила Лазебная.

Напомним, недавно в Киеве водитель маршрутки со скандалом отказался везти детей-льготников из многодетной семьи, несмотря на то, что у них были документы, дающие право на льготный проезд.

Ранее мы писали о подорожании проезда в маршрутках Киевской области.