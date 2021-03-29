На довыборах в Раду из Донецкой области побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов. Голосование состоялось в это воскресенье на округе №50 с центром в бывшем Красноармейске (ныне Покровск).

У Аксенова - ставленника местных элит и бизнесмена Рината Ахметова - по итогам обработки 100% протоколов 65,46% голосов. То есть он однозначный победитель выборов.

С большим отрывом от него идет адвокат Валентин Рыбин от "Партии Шария" (13%) и представитель "Евросолидарности", обвиняемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко (около 6,8%).

Кандидат от "Слуги народа" Андрей Бондаренко занял только пятое место, уступив четвертое антимайдановской блогерше и лидеру движения "Ативойна" Виктории Шиловой.

При этом с выборов накануне снялся представитель ОПЗЖ Артем Марчевский, что предопределило победу Аксенова. И это же добавило голоса идеологически близким кандидатам - Рыбину и Шиловой.

Не исключено, что победу Аксенова власти запишут в свой актив - мол не дали "пророссийским силам" провести своего кандидата на округе.

Но на самом деле, если вспомнить, что различные "активисты" и "патриоты" еще недавно говорили о самом Аксенова, то получается, что он по своим взглядам и действиям в идеологическом плане мало чем отличается от ОПЗЖ.

И это тоже показательно - получается, что власть и ориентированные на нее местные группы могут побеждать на Донбассе только выставляя кандидатов, которые идут в той же повестке "партии мира", что и "Оппозиционная платформа за жизнь".

О победителе выборов подробно рассказывает "Страна".

Биография, программа и декларация

На сайте горсовета Доброполья опубликована краткая биография мэра.

Аксенов - уроженец поселка Новодонецкое рядом с Добропольем. Закончил Донецкий политех по специальности горного инженера.

Дважды избирался поселковым головой в Новодонецком. И дважды - мэром Доброполья на местных выборах 2015 и 2020 годов.

На сайте мэрии говорится, что у Аксенова четверо детей. При этом в декларации, которую мэр подал, баллотируясь в депутаты, указаны только трое - Андрей, Арина и Тимофей.

ЦИК добавляет к этой скупой информации, что кандидат не имеет судимостей и последние пять лет проживал на территории Украины. Прописан в своем родном поселке, который дважды возглавлял.

На выборы Аксенов шел от партии "Порядок" - политпроекта влиятельного на округе угольного генерала Леонида Байсарова, близкого к Ринату Ахметову. Другие структуры олигарха также работали на победу Аксенова. Поддержку ему оказал и мэр Покровска Руслан Требушкин (детальнее о предвыборных раскладах - в материале "Страны" Чем будут показательны довыборы в Раду и кто на них победит).

Предвыборная программа Аксенова занимает полторы страницы. Он предлагает прекратить "несправедливое" закрытие шахт, снизить коммунальные тарифы Донецкой области на 30% и обещает потребовать от Зеленского план по установлению мира на Донбассе.

В декларации у мэра Доброполья - два дома и земельных участка в Новодонецком и квартира там же. Интересно, что ни на Аксенова, ни на его семью не оформлено ни одного автомобиля - ни в собственности, ни в аренде.

Интересно также, что у Аксенова за прошлый год почти вдвое выросла зарплата мэра. За 2019 год он задекларировал 540 тысяч гривен, а за прошлый год - более миллиона. То есть он получал более 80 тысяч гривен в месяц.

Средняя зарплата в Доброполье, по официальным данным 11-12 тысячах гривен. При этом, жители Доброполья, с которыми пообщалась "Страна", говорят о том, что в городе за последние годы многое реконструировали и отремонтировали.

Также мэр и в перспективе депутат получает пенсию - порядка пяти тысяч гривен в месяц. Отметим, что Аксенову в этом феврале исполнилось 50 лет - то есть речь, видимо, о шахтерской или какой-то другой льготной пенсии.

Обвинения в сепаратизме и уголовные дела

На момент драматических событий 2014 года Андрей Аксенов был главой поселка Новодонецкое. В нем тогда открыли уличную палатку - импровизированный участок, на котором проходил "референдум" об отделении от Украины и создании "ДНР".

На этот участок приезжали люди из соседних районов, где возможности проголосовать не было. В Сети есть видео, где прибывшие в Новодонецкое жители Александровского района благодарят Аксенова.

В ролике звучат фразы вроде "Аксенов молодец". Оппоненты мэра используют это видео как доказательство его "сепаратизма".

При этом прямое участие поселкового начальника в организации "выборов" доказательной основы не имеет - на митингах он не выступал, никаких призывов не осуществлял. По крайней мере, следов этого в публичной плоскости нет.

Сам Аксенов позже, в 2017 году, заявил, что никакого референдума не поддерживал. Правда, отрицал он свое участие не прямо, а "от противного" - мол, это был соцопрос, и поэтому городская власть к нему отношения иметь не могла.

"Господа, ну не было референдума! Если референдума не было, вы же считаете, что его не было, я как мог его поддерживать? Это был соцопрос, или что это было? Как я мог помогать или поддерживать?", - заявлял он.

Оппоненты Аксенова рассказывали, что он после "референдума" уехал в Крым, где якобы получил российское гражданство.

Копию заявления на получение гражданства РФ публиковал тогда нардеп Дмитрий Лубинец.

А промайдановский блогер Денис Казанский утверждал, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте Аксенова.

Официально эта информация не подтверждена и производств по этому поводу не открывалось. Сам же Лубинец опубликованный в Facebook документ позже удалил.

В 2015 году Андрей Аксенов впервые победил на выборах мэра Доброполья. Накануне голосования через город проехал "патриотический автопробег" за единую Украину. С его организаторами у Аксенова - тогда еще главы Новодонецкого - вышел конфликт.

Казанский тогда опубликовал видео общения мэра и участников автопробега. Ролик смонтирован - видно, что из него удалены какие-то отрывки. На нем "заединщики" высказывают претензии к местным властям, что те якобы звонили им и обзывали "бандеровцами".

"Я вам звонил?" - удивился Аксенов. И высказал свое мнение об автопробеге: "Мне кажется, что вы - обыкновенные говномуты. Хотели приехать в Новодонецкое - поговорите сначала со мной, надо ли, не надо ли... Вы мне могли устроить революцию в городе".

Пробег состоялся за неделю до выборов, где Аксенов стал мэром Доброполья. То есть не исключено, что это была политтехнология, чтобы сбить кандидата, который позже одержал победу.

В этом же ролике есть отрывок, где Аксенов дает интервью в своем кабинете. "Я, как городской голова, обязан выражать чаяния граждан, которые здесь живут. Вот они захотят в России остаться - и я обязан им сказать: да, надо оставаться в России. Захотят они присоединиться к Гондурасу - я скажу: да, вы можете к Гондурасу присоединиться".

Это заявление датируют весной 2014 года.

После публикации этих роликов Аксенова занесли на "Миротворец".

В 2017 году, будучи уже мэром Доброполья, Аксенова обвинили в снятии украинской символики с города. Также говорилось, что он якобы на сессии горсовета назвал украинский флаг "рваной тряпкой".

Информацию об этом распространял местный депутат и оппонент Аксенова Николай Стрепоченко. Объективными источниками она не подтверждена.

Тогда же ему приписывали отказ почтит минутой молчания погибших солдат АТО. "Давайте минуту молчания по Одессе сделаем, там же тоже дети сгорели", – якобы ответил мэр. Видеороликами это также не подтверждается.

В 2017 году СМИ рассказывали, что мэр на несколько месяцев пропал с рабочего места. Оппоненты заявляли, что он уехал в Крым. В мае 2018 года прокуратура Донецкой области завела уголовное дело и предъявила подозрение по двум статьям - подделка документов и растрата бюджетных средств.

Заявлялось, что Аксенов подделал больничный, чтобы объяснить свое отсутствие на рабочем месте. Выплаченные ему больничные пошли как растрата. Прокуроры предположили, что мэр на самом деле выезжал в Крым. И ходатайствовали о том, чтобы отстранить его от работы.

В рамках этого дела Аксенова задержали - причем прямо в Донецкой ОГА, куда мэр приехал в губернатору Павлу Жебривскому. Но на суд об избрании меры пресечения он не явился и выехал из страны. Как он говорил потом - пришлось ехать в Германию для лечения онкологического заболевания. Летом 2018 года мэра объявили в розыск.

Интересно, что пока мэра не было в стране, на Донеччине сменился губернатор: место Жебривского занял СБУшник Александр Куць.

После этого мэр вернулся и пришел на суд. В январе 2019 года Аксенова отправили под домашний арест, позже эту меру пресечения сняли. На данный момент суд еще длится. А мэр Доброполья за это время успел переизбраться, а теперь - попасть в Верховную Раду.

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