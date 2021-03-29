В округе №87 в Ивано-Франковской по результатам подсчета менее 30% голосов плотной группой идут сразу три человека - кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, свободовец Руслан Кошулинский и кандидат от партии "За будущее", совладелец Буковеля Александр Шевченко.

Напомним, ранее мы писали, что, по данным параллельного подсчета голосов одного из штабов, на округ с разницей в 192 голоса побеждает по итогу Шевченко. Вирастюк на втором месте, а Кошулинский на третьем.

Похожие данные были опубликованы и мэром Ивано-Франковска свободовцем Русланом Марцинкивом. Также ссылаясь на параллельный подсчет он пишет о победе Шевченко с разнице в 167 голосов.

Однако в "Слуге народа" заявил, что, по из параллельному подсчету, победил Вирастюк.

"В общем, борьба за подсчет голосов на округе будет, судя по всему, жесткой. Для властей вопрос провести в Раду Вирастюка становится принципиальным", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее ЦИК сообщила, какой была явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях.