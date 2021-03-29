Вечером в субботу, 27 марта, в горах рядом с городом Бьютт в американском штате Аляска произошло крушение вертолета. В результате погибли пять человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Вертолет Airbus AS350 B3 вылетел на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge. Его обломки обнаружили вечером в субботу, 27 марта, около ледника Кник.

В катастрофе погиб в том числе 56-летний чех Петр Келлнер, основатель PPF Group и богатейший бизнесмен страны с состоянием порядка 17,5 миллиардов долларов.

Также в числе погибших еще один гражданин Чехии - Бенжамен Лароше, гиды Грегори Хармс и Шон Макманнани и пилот Зак Рассел. В катастрофе выжил один человек - его имя не уточняется, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Причины катастрофы на сегодняшний день неизвестны.

Напомним, недавно в Мексике произошла авиакатастрофа. В результате крушения небольшого самолета "Сессна" в граничащим с США северном мексиканском штате Сонора погибли пять пассажиров и пилот.

Также мы писали о том, что в конце февраля в Польше разбился вертолет, тогда погибли два человека.