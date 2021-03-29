Повторное заражение коронавирусной инфекцией маловероятно, так как антитела после после болезни держатся в течение года. Однако новый "британский" штамм может поражать людей даже с иммунитетом к первому штамму.

Об этом сообщил врач-иммунолог Борис Донский в эфире канала "Украина 24".

"Если человек думал, что он болел год назад, и сейчас болеет еще труднее, с большой вероятностью я бы утверждал, что тогда это был не коронавирус, а неверно положительный ПЦР-тест. И это распространенная ситуация. Как правило, за год антитела после болезни не исчезают, мы видим людей, которые болели 250, 300 дней назад, у подавляющего большинства антитела сохраняются. Но даже если они падают, то второе протекания должно быть гораздо легче", - сказал Донский.

По его словам, "британским штаммом" могут заразиться люди, которые были устойчивы к старому штамму.

"Британский штамм действительно важный фактор, поскольку по всем признакам он интенсивнее передается и более заразен. Таким образом, начинают болеть люди, которых до сих пор хранила их иммунная система и их естественная резистентность. Кроме того, люди устали от самоизоляции, уже не выдерживают и начинают расширять круг общения, к сожалению, часто это приводит к тому, что они подхватывают этот вирус", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что "британский" штамм коронавируса распространился уже по всей Украине.

Также мы писали, что в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией.