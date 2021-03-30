30 марта наступает 17-й лунный день, когда Луна находится в убывающей фазе в знаке зодиака Скорпион. Это день активного отдыха, обретения внутренней свободы и раскрепощения. Астрологи называют три знака Зодиака, для которых день пройдет наиболее благополучно - это Близнецы, Весы и Козероги.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваш знак считается одним из самых раскрепощенных благодаря невероятной харизме, сексуальности и умению флиртовать, заводить новые знакомства, вступать в отношения. Сегодня тот день, когда вы сможете произвести впечатление на окружающих, заинтриговать их и почувствовать радость от общения с людьми. Важным моментом коммуникации должно стать полное доверие собеседнику.

Подходящие знаки для общения - Овен, Лев, Весы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сегодня Весов может смутить чрезмерный напор вашего партнера, которому может захотеться флирта, драм и зрелищных поступков. Не теряйтесь на резких поворотах. И если ваши отношения уже дошли до близости, не пытайтесь отдалиться от своего избранника. Хоть это и не свойственно вам, попробуйте сыграть на опережение. Поверьте звездам, игра будет стоить свеч.

Лучшая пара - среди знаков Льва, Водолея и Стрельца.

Козероги (22 декабря - 20 января)

Козерогам давно пора понять, что даже самые счастливые отношения не могут быть идеально ровными и гладкими. Ваше желание посвящать все свое время избраннику может расстраивать родственников и друзей. Не переживайте, если вы проведете несколько дней с семьей, ваши отношения с возлюбленным станут только крепче. Сегодня как раз тот день, когда полезно отдохнуть и перестать контролировать своего партнера.

Наиболее подходящие для Козерога знаки - Телец, Дева и Рыбы.

Для остальных знаков Зодиака сегодня также прекрасный день для любви. Важно не злиться и стараться не проявлять негативные эмоции.

У Овнов может проявиться желание все контролировать в течение дня. Телец поймет, что флирт для него - путь к счастью. Раки покажут всю свою романтичность и нежность. Львов накроет самолюбованием и желанием властвовать. Для Дев практичность окажется важнее страсти, а Стрельцы будут отстаивать свободу без привязанностей. Водолеи заинтригуют своего партнера, а Рыбам захочется угождать и выполнять любые прихоти. Ну, а чемпионом по раскрепощению традиционно окажется Скорпион.

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля, которая откроет новые возможности для Львов и подарит новые события Стрельцам.

Также астрологи прогнозировали, что март 2021 года станет для всех знаков Зодиака месяцем перемен и наполнения эмоциями.