В Донецкой области на округе №50 после обработки 81,25% бюллетеней стало очевидно, что побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого выдвинула пария "Порядок" (один из проектов Ахметова). Он набрал почти 65% голосов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Отметим, что его успех был предопределен после того, как с выборов снялся кандидат от ОПЗЖ Артем Марчевский. Также на Аксенова, как уже писала "Страна", работала вся местная элита - структуры Ахметова, мэр Покровска Требушкин, влиятельный на округе угольный генерал Байсаров (также близкий к Ахметову).

Кроме того, благодаря снятию кандидата от ОПЗЖ дополнительные голоса получил кандидат от "Партии Шария", известный адвокат Валентин Рыбин. Он занял второе место с 13,2%.

На третьем месте оказалась кандидатка от партии Порошенко, обвиняемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко (такой относительно высокий показатель, вероятно, объясняется тем, что на округе голосуют и военные ООС).

На 4-м месте лидер движения Антивойна, известная антимайдановка Виктория Шилова.

И лишь на пятом - кандидат от "Слуги народа" Андрей Бондаренко, глава Покровской райадминистрации.

Напомним, согласно экзитполу, на довыборах в Раду по округу в Ивано-Франковской области побеждает Александр Шевченко.

Также мы писали, что ЦИК сообщила, какой была явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях.