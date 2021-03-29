После того как в Суэцком канале удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, цены на нефть эталонных марок начали снижаться.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по киевскому времени 29 марта составила $63,5 за баррель, что на $1,07 (1,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,62 (4,2%) - до $64,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,81 за баррель, что на $1,16 (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $2,41 (4,1%) - до $60,97 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI продемонстрировала третье недельное снижение подряд, опустившись примерно на 0,8%. Brent за неделю подорожала на $0,04 за баррель (менее 0,1%).

Отметим, что по данным администрации Суэцкого канала, судно Ever Given удалось вернуть на фарватер на 80%, полностью завершат процедуру после 11:30 (12:30 по киевскому времени).

После успешной операции по снятию Ever given с мели навигация по Суэцкому каналу может возобновиться через несколько часов.

Напомним, перед блокировкой Суэцкого канала судно Ever Given совершило "фаллический" маневр.

Также мы писали о том, что после недели простоя Суэцкого канала Европе грозили серьезные перебои с поставками нефти и электроники.