Глава центра имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что Россия может обеспечить данным препаратом весь мир.

Об этом он рассказал в интервью "Известиям".

По его словам, это стало возможным благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин, созданной "благодаря Минздраву России под личным контролем министра Михаила Мурашко".

"Сначала, когда мы создали наш препарат, лично мне было ясно, что сколько бы государство денег ни дало, я не смогу создать производство, которое может обеспечить всю страну. А сейчас планы, мягко говоря, уже шире. Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем. Сегодня мы хотим поставить "Спутник" еще в 50 государств", — поделился планами Гинцбург.

Ученый добавил, что если сейчас заставить всю "мировую фарму" выпускать только вакцину от коронавируса, то за год можно выпустить от силы 15 процентов препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 миллиарда человек. Также он заявил, что сразу было понятно, что надо загружать все мощности страны. "Сразу объединились и стали работать вместе", — заключил Гинцбург.

Напомним, ранее в Германии призвали Еврокомиссию начать закупки "Спутника V".

Также мы писали, что Еврокомиссар назвал сроки производства "Спутника V" в Европе.