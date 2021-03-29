В Украине 8346 случаев коронавируса за сутки. Лидирует Львовская область, меньше всего - в Луганской
В Украине, где за сутки 8 346 человек заразились коронавирусом, общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро понедельника, 29 марта, возросло до 1 652 409.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях. В двух регионах - Луганской и Кировоградской области - зафиксировали менее 100 новых случаев заражения, там коронавирус подтвердился у 29 и 59 человек соответственно.
Количество заболеваний в регионах Украины за минувшие сутки:
Киев - 402 случая;
Винницкая область - 365 случаев;
Волынская область - 223 случая;
Днепропетровская область - 647 случаев;
Донецкая область - 175 случаев;
Житомирская область - 567 случаев;
Закарпатская область - 201 случай;
Запорожская область - 136 случаев;
Ивано-Франковская область - 226 случаев;
Киевская область - 518 случаев;
Кировоградская область - 59 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Львовская область - 820 случаев;
Николаевская область - 243 случая;
Одесская область - 658 случаев;
Полтавская область - 154 случая;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 326 случаев;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 664 случая;
Херсонская область - 145 случаев;
Хмельницкая область - 428 случаев;
Черкасская область - 392 случая;
Черновицкая область - 292 случая;
Черниговская область - 147 случаев.
Напомним, по прогнозам иммунолога, Украину ожидают еще несколько локдаунов. Ближайший начнется с недели на неделю.
Также мы писали о том, что в МОЗ Украины ждут 25 тысяч новых зараженных коронавирусом за одни сутки.