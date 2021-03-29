В Украине, где за сутки 8 346 человек заразились коронавирусом, общее число случаев Covid-19 по состоянию на утро понедельника, 29 марта, возросло до 1 652 409.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях. В двух регионах - Луганской и Кировоградской области - зафиксировали менее 100 новых случаев заражения, там коронавирус подтвердился у 29 и 59 человек соответственно.

Количество заболеваний в регионах Украины за минувшие сутки:

Киев - 402 случая;

Винницкая область - 365 случаев;

Волынская область - 223 случая;

Днепропетровская область - 647 случаев;

Донецкая область - 175 случаев;

Житомирская область - 567 случаев;

Закарпатская область - 201 случай;

Запорожская область - 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 518 случаев;

Кировоградская область - 59 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Львовская область - 820 случаев;

Николаевская область - 243 случая;

Одесская область - 658 случаев;

Полтавская область - 154 случая;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 326 случаев;

Тернопольская область - 390 случаев;

Харьковская область - 664 случая;

Херсонская область - 145 случаев;

Хмельницкая область - 428 случаев;

Черкасская область - 392 случая;

Черновицкая область - 292 случая;

Черниговская область - 147 случаев.

Напомним, по прогнозам иммунолога, Украину ожидают еще несколько локдаунов. Ближайший начнется с недели на неделю.

Также мы писали о том, что в МОЗ Украины ждут 25 тысяч новых зараженных коронавирусом за одни сутки.