В России умер Рустам Агишев, глава отделения травматологии и ортопедии Омской больницы №1, куда после отравления попал оппозиционер Алексей Навальный. В этом учреждении это вторая смерть медика за два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба больницы.

"В декабре прошлого года Рустам Агишев перенес инсульт и, к сожалению, не смог восстановится после этого заболевания. Доктору было 63 года", - сообщили в медучреждении.

Смерть Рустама Агишева - не первая в руководстве больницы. В начале февраля, в возрасте 55 лет, здесь скончался замглавврача Сергей Максимишин.

Напомним, что в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 прошлым летом в коме доставили российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Позже консилиум врачей решил перевезти Навального из Омска в Германию.

Также мы писали о том, что тогда брат Навального обвинил главного врача Омской БСМП №1 в тотальной лжи.