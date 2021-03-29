В Украине, где в ближайшие две-три недели суточный прирост зараженных коронавирусом в Украине может увеличиться до 25 тысяч, будет еще несколько локдаунов. При этом ближайший из них будет объявлен с недели на неделю.

Об этом со ссылкой на иммунолога Вадима Аристова сообщает "Украина 24".

"С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трех недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун - все начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче", - сообщил Аристов.

При этом уже к осени в Украине ожидается новый всплеск заболеваемости, который спровоцирует введение еще одного локдауна.

"Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится", - спрогнозировал иммунолог.

Напомним, на данный момент в Украине могут ввести локдаун, когда в "красной" зоне окажется больше половины регионов.

Также мы писали о том, что по прогнозам экспертов, всеукраинский локдаун может наступить на этой неделе.