Временное затишье. После выходных в Украине выявили чуть больше 8 тысяч новых зараженных за сутки
По состоянию на утро понедельника, 29 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 346 человек.
Вчера, 28 марта, в стране было выявлено 11 932 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 3 586 человек. Умерло за сутки 178 пациентов.
О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 652 409 человек. Выздоровели за последние сутки 2 875 человек (с начала эпидемии - 1 303 500 человек - Ред.).
Госпитализировано за сутки 3 129 человек. Среди новых зараженных 344 ребенка и 140 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (658 человек), Днепропетровской области (647), Харьковской области (664), Львовской области (820) и Житомирской области (567).
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