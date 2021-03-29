По состоянию на утро понедельника, 29 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 346 человек.

Вчера, 28 марта, в стране было выявлено 11 932 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 3 586 человек. Умерло за сутки 178 пациентов.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 652 409 человек. Выздоровели за последние сутки 2 875 человек (с начала эпидемии - 1 303 500 человек - Ред.).

Госпитализировано за сутки 3 129 человек. Среди новых зараженных 344 ребенка и 140 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (658 человек), Днепропетровской области (647), Харьковской области (664), Львовской области (820) и Житомирской области (567).

Ранее "Страна" сообщала, что Новый штамм коронавируса выявили вирусологи Чехии. Видео.

Также мы в материале "В Украине снова идет подпольная вакцинация от коронавируса" рассказали, что на черном рынке предлагают Pfizer за $3000 и Moderna по $450.