Коронавирус Covid-19 продолжает стремительно мутировать. Очередной новый штамм выявлен в Центральной Европе. На этот раз опасную мутацию выявили врачи Чехии.

Об этом сообщает Национальное телевидение.

Новая разновидность Covid-19 была выявлена сотрудниками лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию.

Это мутация так называемого "белка шипа", который является характерным белком, обнаруженным на поверхности коронавируса. Текущие вакцины, разработанные различными компаниями, нацелены как раз на него.

Директор лаборатории Elisabeth Pharmacon Омар Шери заявил в воскресенье, 28 марта, что это не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов. Исследования новой мутации продолжаются.

"Благодаря секвенированию образцов от пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 наша лаборатория обнаружила ранее не описанную мутацию белка Spike - модель на картинке с мутацией, отмеченной черными точками. К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", - рассказал доктор.

Naše laboratoř díky sekvenování vzorků pacientů s infekcí SARS-CoV-2 objevila zatím nepopsanou mutaci Spike proteinu - model na obrázku s mutací vyznačenou černými body. Naštěstí je mutace v pozici, která by neměla ovlivňovat vazbu protilátek ani buněčných receptorů. pic.twitter.com/pi5alHpZ8v — O Šerý (@omarsery1) March 28, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей Украине.