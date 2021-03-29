Пробка в Суэцком канале. Судно Ever Given сняли с мели, но движение пока закрыто. Фото
Из Египта пришла оптимистичная новость. Гигантский контейнеровоз Ever Given, который "закупорил" Суэцкий канал удалось немного освободить, однако пока спасательная операция не завершена.
Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели рано утром, около 05.30 по киевскому времени, однако все-равно неизвестно, когда возобновится движение по каналу.
Напомним, что вчера, 28 марта к грузовому судно Ever Given, подошли еще два дополнительных буксира. Буксировочное судно Alp Guard, под флагом Нидерландов и итальянский буксир Carlo Magno. В общей сложности, в операции спасения принимали участие более десятка буксиров.
В ночь на понедельник - во время прилива - очередная попытка сдвинуть Ever Given с места и привела к локальному успеху.
Напомним, что контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта.
Ранее "Страна" сообщала, что перед блокировкой Суэцкого канала судно Ever Given совершило "фаллический" маневр.