Из Египта пришла оптимистичная новость. Гигантский контейнеровоз Ever Given, который "закупорил" Суэцкий канал удалось немного освободить, однако пока спасательная операция не завершена.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели рано утром, около 05.30 по киевскому времени, однако все-равно неизвестно, когда возобновится движение по каналу.

Напомним, что вчера, 28 марта к грузовому судно Ever Given, подошли еще два дополнительных буксира. Буксировочное судно Alp Guard, под флагом Нидерландов и итальянский буксир Carlo Magno. В общей сложности, в операции спасения принимали участие более десятка буксиров.

В ночь на понедельник - во время прилива - очередная попытка сдвинуть Ever Given с места и привела к локальному успеху.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу 23 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что перед блокировкой Суэцкого канала судно Ever Given совершило "фаллический" маневр.