Бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов и муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин поскандалили из-за постов российского оппозиционера Алексея Навального об украинцах и Украине.

Словесная перепалка произошла под постом Илларионова в Твиттере.

Экс-советник выложил в соцсети пост в ЖЖ, в котором собрал разные высказывания Навального, под названием "Фарш, бутерброд, хачики, падонки, набегающие украинцы. Навальный о Крыме, беларусах, украинцах". В частности, в тексте упоминается, что на главной странице сайта оппозиционера, призывающего выйти на митинг за его освобождение, размещена карта Российской Федерации, на которой аннексированный Крым показан частью России.

В комментариях под постом оппозиционный политик Илья Яшин ответил оскорблениям в адрес Илларионова.

"Какая же ты гнилая мразь, бывший советник президента Путина", - написал Яшин.

Напомним, ранее США и Британия призвали Россию немедленно выпустить Навального из тюрьмы.

Также мы писали, что Навальный заявил, что его пытают бессонницей.