Полиция задержала подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook. Фамилию убитого прокуратура не называет, но, судя по сообщениям в соцсетях, речь идет об Александре Мандиче - добробатовце с позывным "Ташкент".

Александр Мандич

"Согласно материалов следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с нападавшими.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили похищенного и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

В воскресенье, 28 марта, тело с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями нашли.

Трем задержанным сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.