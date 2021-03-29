Начиная с 31 марта в Берлине вводятся новые жесткие меры из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Finanzen Berlin" в Instagram.



Так, в столице Германии вводятся следующие ограничения:

Разрешенными теперь являются только FFTP-маски

Для посещения магазинов (не продуктовых) необходимо предъявить свежий негативный тест на коронавирус

Работодатели должны обеспечить работников тестами минимум 2 раза в неделю

Для работников остается обязательной удаленная работа, с возможностью посещать офис не более 50% рабочего времени

Для услуг красоты обязательно предъявление негативного теста, в том числе для парикмахерских

Для собраний в закрытых помещениях - актуальный однодневный негативный тест

Кроме того, берлинцам рекомендуют требовать предъявление негативного теста на коронавирус при личных встречах с друзьями/родственниками/соседями.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила локдаун в Германии на Пасху и извинилась перед немцами.

Тем временем в Германии ждут новую мутацию коронавируса, которая может оказаться невосприимчивой к вакцинам.