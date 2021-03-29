Тесты при походе в магазины и при встрече с друзьями. В Берлине вводят новые карантинные ограничения
Начиная с 31 марта в Берлине вводятся новые жесткие меры из-за коронавируса.
Об этом сообщает "Finanzen Berlin" в Instagram.
Так, в столице Германии вводятся следующие ограничения:
- Разрешенными теперь являются только FFTP-маски
- Для посещения магазинов (не продуктовых) необходимо предъявить свежий негативный тест на коронавирус
- Работодатели должны обеспечить работников тестами минимум 2 раза в неделю
- Для работников остается обязательной удаленная работа, с возможностью посещать офис не более 50% рабочего времени
- Для услуг красоты обязательно предъявление негативного теста, в том числе для парикмахерских
- Для собраний в закрытых помещениях - актуальный однодневный негативный тест
Кроме того, берлинцам рекомендуют требовать предъявление негативного теста на коронавирус при личных встречах с друзьями/родственниками/соседями.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила локдаун в Германии на Пасху и извинилась перед немцами.
Тем временем в Германии ждут новую мутацию коронавируса, которая может оказаться невосприимчивой к вакцинам.
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