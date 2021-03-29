В распоряжении "Страны" оказались результаты параллельного подсчета штаба одного из кандидатов по 87-му округу (Ивано-Франковская область) на довыборах в Верховную Раду. Данные получены со 100% участков.

Побеждает Александр Шевченко ("За будущее"):

Александр Шевченко - 15 798 (30,89%) Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 15 606 (30,52%) Руслан Кошулинский ("Свобода") - 14 484 (28,32%).

Как видим, разрыв между Шевченко и Вирастюком чуть менее 200 голосов.

При этом 600 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых ЦИК допустила на выборы.

Напомним, в округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. В числе кандидатов - представитель партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.

Ранее "Страна" подробно писала, чем будут показательны довыборы в Раду.