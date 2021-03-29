На выборах в Раду по округу №87 побеждает Шевченко с отрывом в 192 голоса от Вирастюка - параллельный подсчет
В распоряжении "Страны" оказались результаты параллельного подсчета штаба одного из кандидатов по 87-му округу (Ивано-Франковская область) на довыборах в Верховную Раду. Данные получены со 100% участков.
Побеждает Александр Шевченко ("За будущее"):
- Александр Шевченко - 15 798 (30,89%)
- Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 15 606 (30,52%)
- Руслан Кошулинский ("Свобода") - 14 484 (28,32%).
Как видим, разрыв между Шевченко и Вирастюком чуть менее 200 голосов.
При этом 600 голосов, по данным параллельного подсчета, забрали у Александра Шевченко его однофамильцы-клоны, которых ЦИК допустила на выборы.
Напомним, в округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. В числе кандидатов - представитель партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.
Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.
Ранее "Страна" подробно писала, чем будут показательны довыборы в Раду.