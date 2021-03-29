В Турции утвердили план строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно проливу Босфор, после учета запросов от граждан.

Об этом заявил министр окружающей среды Турции Марат Курума в Твиттере.

"Мы согласовали план строительства канала "Стамбул", рассмотрев все запросы. В этом контексте надеемся быстро реализовать шаги для того, чтобы канал был полезным нашему замечательному Стамбулу", - сообщил министр.

Он заявил, что, согласно заявлениям и жалобам граждан, которые были учтены, к проекту канала добавят сооружение шумозащитного барьера.

Kanal İstanbul Projesi için imar planlarını onayladık ve askıya çıkardık. Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul'u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız. pic.twitter.com/ksMvqrBq4A — Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2021

Канал "Стамбул" - самый масштабный и амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Черное моря. Искусственный канал длиной 45 км, шириной до 400 м и глубиной до 25 м должен пройти по территории районов Бешикташ, Сазлидере и Дурусу. На канале планируется построить 10 мостов.

Нынешний мэр Стамбула, который находится в оппозиции к правящей партии президента Эрдогана, не поддерживает проект и считает его опасным для города.

После прокладки и запуска канал "Стамбул" будет приносить на первом этапе почти $1 млрд чистой прибыли в год, а за 20 лет цифра достигнет 60 млрд, тогда как смета проекту составит 15 млрд, из которых 10 пойдет непосредственно на строительство.

Напомним, ранее мы писали, что после недели простоя Суэцкого канала Европе грозят серьезные перебои с поставками нефти и электроники.

Также сообщалось, что в Сирии остановили поставки нефти из-за аварии танкера в Суэцком канале.