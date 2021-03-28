Следующая новая мутация коронавирусной инфекции может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам.

Об этом заявил глава канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун, передает "Bild am Sonntag".

"Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине <…> Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново", — сказал он.

По его словам, такого сценария нужно избежать "любой ценой". В данный момент Германия переживает "самую острую фазу", и третья волна пандемии коронавирусной инфекции может быть хуже второй.

Напомним, недавно сообщалось, что в Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией.

Также мы писали, что СМИ сообщили о новой мутации коронавируса в Украине. Однако в Госпотребслужбе отрицают это.