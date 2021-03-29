Губернатор Херсонской области Сергей Козырь вместе с мэром областного центра Игорем Колыхаевым и другими чиновниками посетили закрытую вечеринку, приуроченную к Международному дню театра. На мероприятии танцевали полуобнаженные девушки.

Об этом в воскресенье, 28 марта, информирует издание "Мост".

По данным журналистов, вечеринку устроил депутат Херсонского облсовета и директор музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша Александр Книга.

Гостями на закрытой вечеринке стали глава Херсонской ОГА Сергей Козырь вместе с супругой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

В то же время на мероприятии не соблюдалась социальная дистанция и масочный режим. Перед сидящими у сцены гостями выступали девушки в нижнем белье.

Напомним, в прошлом году на Международный женский день в Херсонской обладминистрации провели оригинальное для такого учреждения мероприятие. Чиновники поздравили женщин, пригласив с выступлением группу "Степ", участницы которой в откровенных нарядах танцевали под песню "Смажений кабанчик".

Видео празднования утекло в сети и тогдашний губернатор Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.