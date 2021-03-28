Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил о своей отставке. Он обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером.

Это решение связано со скандалом вокруг покупки страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом в воскресенье, 28 марта, информирует словацкое издание Pravda.

По словам Матовича, он займет кресло министра финансов, а Хегер станет новым премьер-министром. Оба чиновника являются представителями партии OĽaNO.

Также Матович извинился перед народом Словакии за трехнедельный скандал в прессе, в котором участвовали представители коалиционных партий OĽaNO, Za lidí и Sme rodina. В то же время глава правительства заявил, что снимает требования к другим партиям. Он отметил, что партия "За народ" выполнила условия, и Мария Коликова ушла с поста министра юстиции. Юрай Шелига в свою очередь стал заместителем председателя парламента.

Будущий премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что сегодня вечером он встретится с депутатской группой "За народа", чтобы заручиться ее поддержкой. Впоследствии планируются встречи с Ричардом Суликом и депутатами SaS.

"В понедельник я попрошу о встрече с президентом Зузаной Чапутовой", - сказал Хегер.

Глава Sme rodina Борис Коллар в свою очередь заявил, что "наше движение полностью поддерживает нового премьер-министра Эдуарда Хегера". Коллар также объявил, что, если подобный кризис коалиции повторится в будущем, его движение немедленно выйдет из коалиции.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Словакия готовится купить "Спутник V", а 1 марта Игорь Матович подтвердил эту информацию. Поставки в размере около двух миллионов доз ожидали в Словакии к июню.

Премьер ранее заявлял, что вакцина из РФ "спасет тысячи жизней". Также говорил, что с помощью российского препарата страна может ускорить темпы вакцинации в ближайшие месяцы более чем на 40%.

Между тем, 3 марта, Матович неудачно пошутил, что вызвало большой скандал. Он заявил, что Словакия обменяла бы российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать РФ Закарпатскую Украину. 4 марта он извинился перед Украиной за свою шутку.

Также мы писали, что премьер Словакии рассказал о возможной отмене всех контрактов на поставку двух миллионов доз вакцины "Спутник V" в страну из-за возможного распада правительства.

25 марта члены либеральной партии "Свобода и солидарность" правящей коалиции Словакии вышли из правительства страны.