В Чернобыльском заповеднике показали, как с приходом весеннего тепла на деревьях начали появляться "сережки".

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника на своей странице в Facebook.

"Ивовые "котики", лещиновые или березовые "сережки" – также цветы, хоть и очень мелкие и собраны в мягкие соцветия. Но видеть их не менее радостно, чем красочные и пышные цветы более поздних растений, ведь пушистые "котики" и "сережки" – одни из первых вестников весны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения предупредили о начале пожароопасного периода уже с конца марта.

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